Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы - Бойко

"С сегодняшнего дня в Украине началась президентская кампания. И началась она, к сожалению, с вопроса религии". Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения проекта постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", информирует портал ОБ.



Бойко отметил, что данное обращение свидетельствует о начале президентской кампании.



"Но досадно и плохо то, что президентская кампания начинается с использования наиболее чувствительной темы, которая сегодня есть в обществе – вопроса религии", - сказал оппозиционный политик.



"Наша позиция заключается в том, что государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Все это должно решаться руководителями религиозных учреждений и мирянами. А политики имеют право принимать участие в этом процессе только как рядовые прихожане", - подчеркнул Юрий Бойко.



"Я никогда не поверю, что Владыка Онуфрий может управляться кем-то извне, потому что знаю, что он является патриотом страны. Он честный человек, который служит Богу", - сказал парламентарий.



"Фракция Оппозиционного блока выступает против данного постановления и настаивает, чтобы вопросы церкви решались только в ходе межцерковного диалога, который проводят руководители церкви. Мы будем голосовать против этого постановления", - подчеркнул Юрий Бойко.



