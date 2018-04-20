В Украине к субботе потеплеет

В ближайшие сутки, 20 апреля, восточная часть Украины останется в прохладной и влажной воздушной массе, на остальной территории страны ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и незначительное повышение дневной температуры, сообщает Укргидрометцентр. В восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье в пятницу ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9°, на крайнем юге до 11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-8° , днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 20 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,5 градусов тепла в 1943 году, самая низкая ночью – на отметке 1,8 градусов ниже ноля в 1979 году.



В субботу, 21 апреля, в Украине без осадков, лишь в северных областях днем местами пройдет небольшой дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8°, на крайнем юге до 12° тепла, днем 18-24°, в Прикарпатье до 27°, на востоке страны и побережье морей 14-20°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 21-23°.

