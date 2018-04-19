"Борисполь" ожидает подтверждения слотов от Ryanair

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) ожидает подтверждения заявленных планов по полетам от ирландского лоу-коста Ryanair в мае текущего года.



Об этом сообщил глава аэропорта Павел Рябикин в ходе Украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг.



"Уже согласовано по времени берлинское направление, оно стартует с сентября. Остальные направления: думаю, ориентировочно к концу мая будем понимать точное время вылетов и прилетов ", - сказал он.



Как сообщалось, Ryanairв октябре 2018 года запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова. Так, компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).



"Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

