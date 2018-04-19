Роскомнадзор не может заблокировать Telegram – СМИ

Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коммерсант.



На данный момент Роскомнадзор не знает, как решить проблемы с блокировкой мессенджера и поэтому резко снизил активность блокировок, хотя они, по собственным оценкам ведомства, не стоят ему дополнительных ресурсов.



Как сообщал УНН, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.



Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России.



Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.



Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.



Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

