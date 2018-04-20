В зоне АТО запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", старт системе дал президент Украины Петр Порошенко в ходе прямой трансляции заседания Военного кабинета в четверг.



Согласно докладу, озвученному из зоны АТО, оборудование этой системы размещено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.



"Система блокирует аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы, которые поступают с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется свыше 40 каналов российского и сепаратистского телевидения. Система станет эффективным инструментом противодействия информационной экспансии и распространения российской пропаганды в зоне АТО", - сообщил генерал-докладчик.



Он особо подчеркнул, что с запуском данной системы под информационную защиту попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.



"Оборудование этой системы соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности окружающей среды", - указал докладчик.