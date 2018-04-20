"Нафтогаз" предложил повысить цены на газ на 65%

"Нафтогаз" предложил правительству вариант изменения цен на голубое топливо, сообщает агентство "Украинские новости". По мнению экспертов компании, необходимо ввести два тарифа, в соответствии с которыми действующая ставка в 6,96 гривны (около 0,27 доллара. — Прим. ред.) будет распространяться на социальную норму потребления, а стоимость "сверхнормативных" кубометров повысится на 60–65 процентов. При этом нормы потребления следует сократить на 15 процентов, уменьшатся и объемы газа для расчета субсидий.

В правительстве предложения "Нафтогаза" раскритиковали и решили пока не озвучивать их на переговорах с МВФ, отмечает издание.



Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.



Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

