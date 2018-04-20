Врач из госпиталя в городе Думе опроверг слухи об отравлении его жителей газами

Сирийский врач Бараа Бадран из госпиталя в городе Дума стал свидетелем инсценировки, устроенной 7 апреля волонтерами "Белых касок" с целью обвинить правительственные войска в применении отравляющих газов против мирного населения. Об этом он рассказал в четверг в интервью агентству SANA.



"В тот день [7 апреля] я находился на дежурстве в приемном отделении: была сильная бомбардировка, удары наносились по боевикам из "Джейш аль-Ислам", которые прятались между жилыми домами", - рассказал он. По словам Бадрана, в ряде мест вспыхнули пожары, и в больницу стали поступать люди, пострадавшие от сильного задымления.



"Такое было много раз, - отметил врач. - В данном случае от удушья используются ингаляторы от астмы, и пациентам делается укол, облегчающий состояние. Проходит два часа, и они сами способны вернуться домой".



Однако, в тот день, как сказал Бадран, в момент, когда оказывалась помощь пострадавшим, в госпиталь неожиданно ворвалась группа неизвестных людей. "Эта толпа начала истерично кричать о химической атаке и обрызгивать людей водой. Их действия сразу показались преднамеренными и преследовали цель устроить переполох", - подчеркнул Бадран. Он свидетельствовал, что за семь лет в приемном отделении в его госпитале ни разу не было зафиксировано случая поступления пациента с признаками отравления газами.



Агентство SANA отмечает, что волонтеры из НПО "Белые каски" неоднократно разоблачали себя как пособники террористов. Их используют западные разведки для фабрикации обвинений в адрес сирийской армии с тем, чтобы сорвать ее наступление на террористические формирования, подчеркивает агентство.



В Дамаск 14 апреля прибыли эксперты из Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), созданной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они должные проверить утверждения США и их союзников о применении 7 апреля сирийскими войсками бомб с хлором при бомбардировке Думы. В Минобороны РФ ранее заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

