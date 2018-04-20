Небензя: сюжет о мальчике из сирийской Думы покажут в СБ ООН

Сюжет о мальчике из сирийской Думы будет продемонстрирован представителям стран-членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 1" постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



В эфире телеканала "Россия 24" ранее было показано интервью мальчика, который участвовал в съемках последствий химатаки, предположительно, проведенной в городе Дума. По информации телеканала, ребенок 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО "Белые каски". Как рассказал в эфире отец 11-летнего мальчика, за участие в этой видеосъемке "боевики дали финики и печенье", после чего отпустили всех домой. Мужчина подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и "никакого химического оружия не было".



"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов [СБ ООН], журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране ", - сказал Небензя.



7 апреля в Думе, по утверждению НПО "Белые каски", было применено химоружие. В Минобороны России заявляли, что эта организация не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, однако не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам гражданской и военной инфраструктуры арабской республики. Вашингтон, Париж и Лондон заявили, что это стало ответом на применение правительственными войсками химоружия в Думе.

