Опубликован второй трейлер "Мира юрского периода 2"

Universal Pictures выпустила новый трейлер фильма "Мир юрского периода-2", премьера которого намечена на начало июня. В нем главный герой уворачивается от когтей и клыков и прочит апокалипсис. Создатели надеются, что новая история про динозавров станет главной премьерой лета.



Universal обещает, что динозавры никогда еще не были столь близкими и пугающими, как в последней инкарнации франшизы Спилберга, где он теперь не режиссер, а сопродюсер. Режиссер Хуан Антонио Байона говорил, что динозавров во второй части "Мира" также будет больше, чем в предыдущих фильмах.



Судя по трейлерам, фильм стартует с операции по спасению динозавров с острова, на котором вот-вот начнется извержение вулкана. "Что может пойти не так?" - задает риторический вопрос герой Криса Пратта. Разумеется, не так пойдет все, динозавры попадут в руки аферистов, а герои-спасители - в череду зрелищных приключений с угрозой для жизни.



"Мир юрского периода", являющийся ребутом "Парка юрского периода" Стивена Спилберга, ранее стал четвертым в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа - он собрал 1,6 млрд долларов в мировом прокате.



Главные роли в продолжении исполняют Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, сыгравшие в "Мире юрского периода", Джефф Голдблюм, снимавшийся в двух "Парках юрского периода", а также Джеральдина Чаплин, Тед Левайн, Даниэла Пинеда, Джеймс Кромвелл, Тоби Джонс.







