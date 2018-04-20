Народный депутат Андрей Деркач проанализировал последние решения ВР

И явился Моисею ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». И сказал Бог: «Не подходи сюда». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход, глава 3



Вчера я наблюдал, как руководители Украины лезли «в горящий куст», голосуя за постановление об обращении президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.



Я хорошо помню слова Господа в Библии, который призвал Моисея не подходить к горящему кусту. Тогда Моисей испугался и не стал нарушать слово Божье. Страшно это – нарушать слово Божье! Я как мирянин отказался участвовать в решениях церковных проблем в стенах парламента, а как депутат воздержался при голосовании. Потому что вчерашнее решение депутатов – большая ошибка.



Поясню свою позицию и последствия, которые могут ожидать Украину после решения власти вплотную заняться религией.



Правовая сторона



Украина – страна многих конфессий. В таком государстве, ни один госорган не имеет права решать, какой должна быть форма религиозного устройства или какой-либо религиозной группы.



Задача государства – создавать равные права и условия для свободного исповедания веры, если это не нарушает закон.



Есть Конституция, которая прямо говорит, что церковь в Украине отделена от государства.



А есть инициатива президента и вчерашнее решение Рады вмешаться в вопросы религии. Это напрямую нарушает Конституцию Украины. Мы с депутатами готовим обращение в Конституционный суд. И суд должен в этом разобраться. Но есть и другая сторона проблемы.



Этическая сторона



Первое. Важно помнить, что депутаты-политики – являются еще и людьми со своими религиозными убеждениями.



Среди депутатского корпуса есть также протестанты, католики, греко-католики, иудеи, представители харизматических образований и многие другие.



Вчера все они пытались навязать свое видение, каким должно быть православие в Украине. И каждый из голосовавших депутатов защищал не интересы граждан, а частично интерес своей конфессии в борьбе с православием.



Для кого-то из них это была вера, для кого-то конкурентная борьба на поле «религиозных услуг». А для кого-то и то, и другое. В том числе было и так… И я с сожалением смотрел на радостные лица протестантов, греко-католиков в зале. И, исходя из их эмоций реплик и действий, ими, мягко говоря, вряд ли вчера двигали христианская любовь и снисхождение.



Второе. Те, кто вчера голосовал по вопросу Православной церкви, наверное, не поняли, что такие действия полностью разрушают принцип соборности Православной церкви.



Подобные решения – исключительная прерогатива Освященного Собора, где присутствуют три важных участника: епископы, священники и миряне. Это база всего православия. Полнота церкви – ее соборность. Если нет этих трех составляющих, нет соборного решения.



Помимо того, что я являюсь депутатом, представляющим своих избирателей, я – мирянин Православной церкви, и также я не хочу разделения православных. Как и остальные депутаты, я не имел права голосовать «за» или «против» этого решения. Поэтому я нажал кнопку «утримався».



Что будет дальше



Знают ли депутаты, чего попросили? Понимают ли они вместе с другими руководителями страны настоящие причины и последствия своего поступка?



Да, мотивами вынесения вопроса автокефалии в сессионный зал, являются и начало президентской кампании; и скандал с пленками Онищенко – его надо было спрятать за дымовой завесой. И многие другие мотивы.



Обо всем этом говорили депутаты с трибуны, на эфирах и в новостях. Но в реальности все не совсем так, как кажется на первый взгляд. И технологи, и штабы кандидатов, и партии все готовятся к президентским выборам и надеются, что поймают электоральную волну.



С точки зрения религиозной, если говорить о возможных действиях двух канонических Патриархий: Вселенской и Московской, то нужно даже в прогнозах быть очень осторожным, исповедуя два принципа: уважения и «не навреди».



Что из этой просьбы может вырасти на самом деле.



Следствие первое. Экстерриториальный статус епархии с правами автономии



Одним из вариантов может быть не автокефалия для какой-то из существующих частей, а промежуточный экстерриториальный статус епархии с правами автономии.



И Вселенская Патриархия, имея тысячелетний опыт государственно-церковных отношений в разных уголках мира, найдет блестящее каноничное объяснение этому статусу.



И будет этот статус сохраняться до Объединительного Собора или будет «Томос с отложенным решением».



Можно предположить сколько десятилетий понадобится, чтобы собрать все стороны. Подвесили ситуацию…



Кроме того, Вселенский Патриархат не является в решениях таким же монолитным. И епископы, и митрополит тоже люди со своими искушениями и желаниями. Синод Вселенского Патриархата определяется ротацией. И если сегодня все казалось бы хорошо для решения украинского вопроса, то завтра – не факт.



Вариант с экстерриториальным статусом епархии с правами автономии не нужен ни Киевскому патриархату, ни УАПЦ, ни тем более УПЦ.



Такой статус нужен только самому Вселенскому Патриархату, который потом предложит епископам и приходам присоединятся к этой новообразованной канонической структуре. Это приведет к тому, что «посыплются» приходы традиционных церквей в Украине. Это будет сопровождаться скандалами, распрями, конфликтами.



Следствие второе. Окончательный раскол



Если же предоставление автокефалии ныне существующим УПЦ и УПЦ КП состоится, она будет поддержана лишь несколькими Патриархатами с одной стороны и несколькими – с другой.



Это несомненно приведет к окончательному разрыву в семье Православных церквей всего мира. Получим раскол в Православии на почве «украинской темы».



И я как гражданин, очень не хотел бы, чтобы украинская власть, которая полезла в этот «горящий куст» привела к расколу весь Православный мир.



Следствие третье. Конфликтный передел имущества



В случае автокефалии, существует риск перераспределения церковного имущества, находящегося на балансе пенитенциарной системы, больниц, воинских частей, коммунальных организаций. И это накроет конфликтами всю страну и только разделит украинцев.



Кроме того, если при богобоязненном Любомире Гузаре попытки силовых захватов и передела собственности со стороны Греко-католиков были бы сомнительны, в том числе в вопросе Почаевской Лавры, то при деятельном предстоятеле УГКЦ, активном политике, администраторе и дипломате ситуация с захватами «кровью плачем и скрежетом зубов» – как итог, возможна.



Задача власти – сшивать Украину, а не раскалывать.



А власть не только в «куст горящий» лезет, но еще и полено с собой тащит.



Как обжегся каждый Президент Украины



Вчерашнее решение инициировалось и принималось теми, кто не решился обратиться к новейшей истории Украины.



А история Украины чему учит? Каждый раз, когда президент пытался вмешаться в церковные отношения, для него это заканчивалось проблемой или испытанием, но никак не ростом рейтинга.



Я не сторонник конспирологических заговоров и мистических совпадений, но можно посчитать количество месяцев, когда Кравчук вместе со спецслужбами пытались создавать раскол в Православии. После этого произошли президентские выборы и его уход.



Можно вспомнить письмо Леонида Кучмы «об автокефалии» и его попытку вмешательства в православие в 2000 году. Через полгода он получил испытание, которые прошел с трудом – появились пленки Мельниченко.



В 2008 Виктор Ющенко организовал визит в Киев Вселенского Патриарха и пытался противопоставить Московскому и начинал разговоры на тему передачи Софии Киевской в виде подворья. Едва дотянул до окончания президентского срока.



Точно помню, как Виктор Федорович в сентябре 2013 года занялся православием в попытке отправить Блаженнейшего Владимира на пенсию. Где сейчас Янукович и какова его судьба всем известно.



Как показывает история, вмешательство в религию властьимущими никогда не идет им на пользу.



О чем мы разговаривали с Порошенко



Вначале президентского срока Петра Порошенко у меня состоялся с ним разговор. Тогда я сказал ему, что очень важно не путать личный имидж с верой и не вмешиваться в дела конфессий.



Внять советам православного брата или нет – это личное дело каждого.



При чем для православного в его серьезных поступках очень важно получить благословение.



Каждый человек в своей жизни совершает поступки, за которые он потом получает Божью благодать или поступки, за которые будет стыдно. Сейчас – тот опасный момент, когда совершаются именно те поступки, за которые будет стыдно.



Не хочу показаться назидающим, но точно знаю и убежден: Глава Церкви – Господь, а не уважаемые патриархи, епископы, миряне, президенты, депутаты. Временно бывает искушение и иллюзия, что ты или кто-то «рулит» церковью, но…



Не смешите Господа своими планами. Все будет так, как он запланировал. Если кто-то из представителей власти вправду считает, что он просчитал все риски вчерашнего решения, значит он либо самонадеянный глупец, либо сумасшедший.



Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.



Бог – не в силе. Бог – в правде.

