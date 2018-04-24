Франция попросит США смягчить антироссийские санкции

Франция обратилась к Германии, Великобритании и Италии с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России. Об этом сообщает The Financial Times.



По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.



Это может коснуться как автопромышленности, так и космической отрасли, пишет газета. В частности, ограничения в отношении компании «Русал» могут вызвать рост цен на металл и другое сырье.



«Если некоторые заводы остановят работу, то не смогут быстро ее возобновить. Поэтому решение нужно принимать срочно», — сказал Макрон.



О своих намерениях он заявил перед предстоящим визитом в Вашингтон, который состоится на этой неделе. С президентом США Дональдом Трампом также должна встретиться и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как пишет издание, немецкие бизнесмены также озабочены последствиями антироссийских ограничительных мер.

