Стоимость проезда в транспорте Киева планируют поднять до восьми гривен

В Киеве с 15 июля 2018 года планируют повысить цены на проезд в наземном коммунальном транспорте с 4 до 8 гривен. Об этом говорится в финансовом плане Киевпасстранс, утвержденном Киевской городской государственной администрацией 23 апреля, текстом которого располагают Украинские новости.



Согласно документу, при планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль 2018 года учитывались установленные тарифы на перевоз пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке на уровне 4 и 5 гривен соответственно.



При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта. Кроме того, при формировании доходов на перевоз пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.



"В результате Киевпастранс прогнозирует получить 1,117 млрд грн доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год", – говорится в документе.



Отметим, повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА и обнародовано на ее сайте.

