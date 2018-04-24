Гройсман: ІТ-отрасль выросла на 20% в 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил рост ІТ-отрасли в Украине на 20% в минувшем году и указал, что в текущем году планируется аналогичный рост.



"В 2017 году ІТ-индустрия принесла стране $3,6 млрд экспортной выручки. Доля ІТ-отрасль в ВВП страны – около 3,4%. По состоянию на начало 2018 году в области работает более 120 тыс. сотрудников и инженеров, количество которых стремительно растет", – написал он в соцсети Twitter в вторник.



Он также уведомил, что в мае запланировано очередное "дерегуляционнное" заседание Кабинета министров: "Будем и в дальнейшем отменять кипы ненужных регуляций и утверждать необходимые решения, прежде всего, для ІТ-сектора".

