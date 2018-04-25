НАБУ завело два новых дела на Рабиновича - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два новых производства о незаконном обогащении и коррупции нардепа, главы партии За життя Вадима Рабиновича. Об этом во вторник, 24 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.



По его словам, дела открыли 18 апреля.



"18 апреля 2018 года по моему заявлению открыты два новых уголовных производства по фактам незаконного обогащения и коррупции Давида-Вадима Рабиновича. Я предоставил детективам НАБУ неопровержимые доказательства того, что Рабинович - коррупционер, скрывает свои теневые доходы и обманывает общество, декларируя доходы, в десятки раз меньше его расходов. Уверен, что расследование будет быстрым - в распоряжении следствия есть все необходимые документы", - написал Каплин.



Каплин отмечает, что Рабинович задекларировал не всю свою собственность.



"Незадекларированное владение компаниями в Украине и Израиле, наличие незадекларированных счетов за рубежом, коррупция и легализация полученных преступным путем доходов - преступления Рабиновича, которые подтверждены документально и сейчас будут расследоваться НАБУ", - написал нардеп.



Он обещает передать в НАБУ новые документы об имуществе Рабиновича за границей.



"Кроме того, в ближайшее время я раскрою офшорные аферы гражданина Израиля Давида-Вадима Рабиновича в Панаме, на Кипре и в Швейцарии, из-за которых Рабиновича не пускают в США. Очень скоро я передам в НАБУ новые документы, свидетельствующие о криминальном происхождении его денег, за которые Давид-Вадим Рабинович покупает эфиры на ТВ, проводит проплаченные митинги и свою роскошную жизнь в Израиле, Швейцарии и Украине. Гражданам других стран не место в украинском парламенте, преступник со стажем Рабинович должен сидеть в тюрьме", - заявил Каплин.



К слову, теперь НАБУ расследует уже четыре производства против Вадима Рабиновича.

