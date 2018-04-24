В больнице остается еще 13 пострадавших в ДТП с маршруткой в Кривом Роге

В г.Кривой Рог Днепропетровской области в городской больнице №2 остается еще 13 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в котором при столкновении трех транспортных средств 17 апреля погибло 9 человек и еще 21 был госпитализирован.



Как рассказал журналистам заместитель заведующего приемным отделением Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, в реанимации находятся трое пострадавших, их состояние остается крайне тяжелым. Еще 10 человек находятся в состоянии средней тяжести. Во вторник из больницы выписаны двое пострадавших.



Как сообщалось, в 5:55 вторника, 17 апреля 2018 года, в г.Кривой Рог на перекрестке проспекта Металлургов и ул.Героев АТО столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль "Mazda 6". По данным местных СМИ, автобус направлялся за работниками одного из предприятий, чтобы отвезти их на смену. Микроавтобус следовавший по маршруту №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжал легковой автомобиль Mazda – он протаранил микроавтобус, который отбросило на встречную полосу под колёса "Икаруса".



По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).



Правоохранители задержали водителя автомобиля "Mazda", который является одним из участников ДТП, он находится под конвоем в одной из больниц Кривого Рога. 20 апреля Суд Бабушкинского района Днепра избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

