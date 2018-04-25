РФ представит ОЗХО участников постановочного видео "Белых касок" о химатаке в Сирии

Россия намерена представить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свидетелей из Сирии, которые принимали участие в постановочном видео "Белых касок" о якобы имевшей место атаки с применением химоружия в городе Дума. Об этом сообщило во вторник в Twitter постоянное представительство РФ при ОЗХО.

Как уточнили в миссии, мероприятие пройдет в четверг: сначала в организации состоится брифинг (для членов ОЗХО), а потом пресс-конференция "с участием свидетелей из Сирии".



О наличии свидетелей сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая 16 апреля на сессии Исполнительного совета организации. По его словам, российские специалисты, проводившие проверку в городе Дума, не нашли ни одного признака того, что там применялось химоружие. Однако им удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве подтверждения химатаки.



По некоторым утверждениям, 7 апреля в городе Дума было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. 10 апреля было принято решение о направлении в Сирию экспертов ОЗХО для проверки этих сведений.



14 апреля США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны (ПВО), несколько военных аэродромов и армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.

