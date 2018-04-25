Генсек ФИФА подозревается в нарушении кодекса этики организации

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации.



По информации «Би-би-си», ей вменяется сокрытие информации, а также наличие конфликта интересов из-за заявки Марокко на право принять чемпионат мира-2026.



Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок от претендентов на проведение турнира обнаружили семейную связь между Самурой и послом заявки, экс-нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуфом.



«Все в Сенегале будут смеяться над комитетом ФИФА по этике. У меня на родине всем известно Эль Хаджи Диуфа», — сказала Самура.



Она отметила, что ФИФА была подвергнута серьезной критике за то, как она проводила отбор хозяев мировых первенств в прошлом.



«Мы были обязаны извлечь из этого уроки и не оставлять места для каких-либо сомнений или субъективности. Обвинения клеветнического характера неприемлемы, особенно когда они поступают в середине процесса выбора страны-хозяйки, когда должны преобладать спокойствие, чувство ответственности и уважение», — добавил генсек ФИФА.

