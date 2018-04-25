На Светлодарской дуге усилились обстрелы – штаб АТО

Боевики в зоне АТО усиливают обстрелы в районе Светлодарской дуги, в с.Луганское (Донецкой области) повреждены жилые дома и частично нарушено энергоснабжение, в районе с.Новолуганское поврежден газопровод, сообщили в штабе АТО.



Как сообщает в среду пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук, на линии разграничения сторон на Донбассе, особенно в районе Светлодарской дуги, продолжает расти напряжение в связи с увеличением количества обстрелов со стороны боевиков из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



"Применив артиллерию калибра 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм вчера враг обстрелял населенные пункты Луганское и Новолуганское. Только за прошедшие сутки оккупанты выпустили здесь более 140 снарядов и мин. Силы АТО открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения", – сказано в сообщении.



По информации пресс-центра штаба АТО, в среду противник продолжил обстрелы Новолуганского, применив реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы 152 мм и минометы 120 мм.



"При этом враг нарочно осуществляет обстрелы гражданских зданий и объектов критической инфраструктуры в этом районе. Сейчас достоверно известно о повреждении жилых домов в Луганском. Также здесь частично нарушено энергоснабжение. В районе Новолуганского поврежден газопровод, в результате чего объекты крупнейшего сельхозпроизводства региона "Бахмутский Аграрный Союз" остались без газоснабжения", - сказано в сообщении.



Штаб АТО осуществляет координацию усилий офицеров гражданско-военного сотрудничества, украинской стороны СЦКК с государственными и местными органами власти для скорейшей ликвидации последствий вражеских обстрелов.



"Ситуация в районе Светлодарской дуги продолжает контролироваться подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

