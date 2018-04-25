Порошенко требует запустить "Ольху" в серийное производство уже в этом году

По итогам завершающих испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха" президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать его серийное производство уже в текущем году.



"Украинская армия получит высокоточное оружие. Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса "Ольха"… Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.



Отвечая на вопрос о том, почему это так важно, глава Украинского государства пояснил: "Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих".



Как сообщалось, в декабре 2017 года ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания. Тогда президент Украины П.Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно быть налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".



11 апреля 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались на юге Одесской области.



Как сообщили тогда агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в пресс-службе СНБО, государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.



А.Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. По словам секретаря СНБО, эти испытания стали "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников". "Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - подчеркнул А.Турчинов.



Он также сообщил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

