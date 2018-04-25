Армянским побратимам

Поскольку в Армении победил майдан и началась новая, захватывающая страница в истории этой нации, хочу дать новым украинским побратимам ряд дельных и крайне полезных советов. Да, я абсолютно не разбираюсь во внутренней армянской политике, из лидеров знаю только Арсена Авакова, который как раз наоборот возглавляет Министерство внутренних дел Украины. Но, поверьте, это совершенно не важно. Более того, не имеет абсолютно никакого значения. У вас скоро начнется новая жизнь, не имеющая ничего общего с прежней диктатурой!



Прежде всего, поймите одну простую вещь – армяне на протяжении пяти-шести, а местами и семи веков стремились вернуться в свою историческую колыбель. Нет, не в Москву, где их презрительно называли «грачами», а в Европейский Союз. Безвизовый статус – вот что вам нужно для обретения национальной идентичности. Не знаю, есть у вас этот статус или нет. Не важно. В ближайшие часы ваш новый премьер, независимо от пола и ориентации, должен произнести: «Мы сказали остаточне прощавай савецкой империи». Не знаю, как это будет по-армянски, но смысл передан абсолютно точно.



Даже не могу представить, как вы там жили при диктатуре России. Но все, эти темные времена закончились, и вы должны осознать: только аспирантура в НАТО поможет восстановить Армении исконную независимость. Пора, пора, уважаемые побратимы, начинать переговоры с администрацией Трампа о предоставлении Еревану долгожданных летальных «Джавелинов»! Мы этим занимаемся четвертый год, и, уверен, вы пойдете по проторенному нами пути.



Историческая интеграция Армении в исконное лоно нации (вашей), то есть в ЕС, практически мгновенно повлечет за собой рост ВВП в виде его падения. Привыкайте к новой, совершенно счастливой реальности.



Главная задача развития армянской экономики на ближайшие века – выполнить условия предоставления очередного транша МВФ. Если у вас нет программы расширенного финансирования Международного валютного фонда, не переживайте. Обязательно будет! Вы еще не раз будете ждать приезда миссии Фонда, которая должна отмониторить выполнение «основных макроэкономических маяков»

Обязательно привлекайте к реформам иностранных специалистов. В первую очередь из такой европейской сверхдержавы, как Литва. Это теперь главный стратегический партнер Армении, защитник ваших национальных интересов. Могу порекомендовать Абромавичуса. Кристальной души реформатор

Не знаю, какая у вас там национальная денежная единица, но она, безусловно, в ближайшее время стабилизируется. Открою вам маленький секрет: вообще по фиг, кто там у вас будет во главе Центробанка. Это никак не скажется на курсе и размерах золотовалютных запасов Армении. Если они, конечно, есть. Впрочем, по фиг: они будут только расти, потому что начнутся «быстрые и решительные реформы»! Буквально через несколько часов.Главная задача развития армянской экономики на ближайшие века – выполнить условия предоставления очередного транша МВФ. Если у вас нет программы расширенного финансирования Международного валютного фонда, не переживайте. Обязательно будет! Вы еще не раз будете ждать приезда миссии Фонда, которая должна отмониторить выполнение «основных макроэкономических маяков». Ничего страшного, просто надо раз в десять поднять цены на газ и электричество, а все остальное само подтянется. Даже если в Армении нет газа, цены на него все равно придется повышать, поскольку за это стоял ваш майдан.Исходя из опыта, должен предостеречь: не затягивайте с сооружением мемориала «героев армянской сотни». Мы вот не раздуплились вовремя и до сих пор строим. Лучше сразу, пока никто не успел опомниться. И да: вам придется сразу отражать гибридную агрессию России в формате «антитеррористической операции». Запомните раз и навсегда: именно Москва испокон веков мешала армянам самовыражаться, проводила политику насильственной русификации и диктовала свободной нации свои, имперские правила игры. Поэтому главное – реформа образования. Надо сразу переписывать учебники и запрещать социальные сети «государства-агрессора»: «ВК», «Одноклассники» и «Яндекс». Промедление смерти подобно. Срочно заглушите все каналы российского телевидения. Обязательно, иначе могут возникнуть сомнения в верности пути, по которому вы теперь обречены идти. На границе глушилки. И стопроцентная армянская квота на радио, ТВ и в Интернете! Не может человек, который хотя бы теоретически знает русский язык, быть патриотом Армении. Очень быстро вам надо добиться того, чтобы исчезли российский шансон и попса. Очень страшное оружие Кремля. У нас даже в расово правильных регионах отмечаются постоянные потери электората от шансона. Больно об этом писать, но факт остается фактом.Дальше: следует, не теряя ни минуты, создавать мощные антикоррупционные органы. Минимум пять штук: армянское антикоррупционное бюро (ААБ), армянская антикоррупционная прокуратура (ААП), армянское государственное бюро расследований (АГБР) и армянское бюро финансовых расследований (АБФР). Не волнуйтесь, эксперты по созданию этих органов уже в пути. У них богатый опыт. Скоро у вас пойдет такая борьба с коррупцией, что мало не покажется. Одновременно необходимо реформировать полицию. Придется вам звать грузин, поскольку у нас еще не очень получается. Но тоже не волнуйтесь: дайте молодым людям по двести баксов в месяц, посадите их в «Приусы», и все! Реформа готова!Что еще? Обязательно привлекайте к реформам иностранных специалистов. В первую очередь из такой европейской сверхдержавы, как Литва. Это теперь главный стратегический партнер Армении, защитник ваших национальных интересов. Могу порекомендовать Абромавичуса. Кристальной души реформатор. В Украине он прекрасно зарекомендовал себя. К сожалению, получил по морде в туалете Кабмина от ретрограда и уехал, с...ка, в Париж. Если повезет, то министром финансов к вам приедет Натали Яресько. Она сейчас вроде доводит до дефолта Пуэрто-Рико. Отлично справляется с финансовой сферой. Если у Армении есть госдолг, который надо реструктуризировать, – это к ней. Даже если у вас нет долга, то все равно к ней. Вы еще задолжаете, и не раз. А Натали все реструктуризирует. Всю жизнь платить будете. Таковы условия игры.Теперь вы, армяне, члены международной антипутинской коалиции, которую возглавляет наш президент. Он скоро к вам приедет, чтобы поддержать евроинтеграционные устремления нации.Да, чуть не забыл: быстро сносите памятники Ленину и начинайте декоммунизацию. Немедленно возвращайте улицам и городам исторические названия, даже если этих названий у них не было. Вы же теперь европейцы, поэтому надо соответствовать. СУГС!