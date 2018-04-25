В США дальнобойщики выстроили поперек трассы 13 фур, чтобы помешать суициду

В США в городе Детройт водители-дальнобойщики помогли полицейским помешать совершению самоубийства местным жителем.







Об этом сообщает в Twitter полиция штата Мичиган.



Человек хотел прыгнуть с моста. Очевидцы позвонили в полицию, а копы обратились к дальнобойщикам с просьбой построить машины под мостом так, чтобы "подстраховать" человека и исключить смерть от удара.



"Это фото демонстрирует, как работники и местные полицейские служат обществу. Но на фото и человек, который борется с решением лишить себя жизни. Пожалуйста, помните о том, какую помощь может оказать служба профилактики самоубийств. Вы также можете позвонить любимому человеку, представителю духовенства или к 911. Есть много людей, которые могут помочь сделать выбор жить", - говорится в сообщениях.



В полиции отметили, что фотографию сделал работник канала FOX2News, поскольку полиция не афиширует свои методы осуществления правоохранительной деятельности.

