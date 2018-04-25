Оппоблок намерен в сентябре презентовать проект новой Конституции Украины

Партия "Оппозиционный блок" намерена презентовать проект нового варианта Конституции Украины с двухпалатным парламентом , сообщил сопредседатель партии Борис Колесников. "Конституция – это общественный договор. Общество нуждается в новом общественном договоре", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.



Согласно представленным презентационным материалам, Оппоблок предлагает установить двухпалатный парламент (Национальная ассамблея), состоящий из палаты представителей (по одному члену на 1 млн избирателей) и Палаты депутатов (150 чел.). Палата депутатов избирается по открытым спискам. При этом президент избирается Национальной ассамблеей, указывается в материалах.



"Самый антикоррупционный шаг – это избрание правительства партией, которая выиграла выборы", – отметил Б.Колесников.

