В столичных детсадах планируют установить онлайн видеонаблюдение для родителей
Киевская городская государственная администрация намерена разрешить жителям города наблюдение за детьми в детских садах в течение дня при помощью системы видеонаблюдения.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
По его словам, все пользователи системы видеонаблюдения делятся на 4 основных группы.
В первую целевую группу входят правоохранительные структуры, такие как Национальная полиция, правоохранительные органы и специальные службы: Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны и прочее.
Вторая группа пользователей занимается контролем работы коммунальных служб - коммунальные предприятия "Киевавтодор", "Киевзеленстрой" и районные администрации.
Эти службы будут контролировать уборку мусора, ремонт дорог, уборку территории.
Третья группа пользователей - коммунальное предприятие "Киевдорсервис", которое с помощью интеллектуальной транспортной системы (ITS) сможет определять трафик на дорогах, габариты и номерные знаки автомобилей.
Также предусмотрено использование системы для так называемых "внешних" пользователей - страховых компаний и непосредственно жителей города.
Киевляне могут получать данные по придомовой территории, кроме того, будет внедрен проект для детских садов, в которых родители смогут контролировать, что происходит в группе ребенка в течение дня.