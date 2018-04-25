В столичных детсадах планируют установить онлайн видеонаблюдение для родителей

Киевская городская государственная администрация намерена разрешить жителям города наблюдение за детьми в детских садах в течение дня при помощью системы видеонаблюдения.



Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.



По его словам, все пользователи системы видеонаблюдения делятся на 4 основных группы.



В первую целевую группу входят правоохранительные структуры, такие как Национальная полиция, правоохранительные органы и специальные службы: Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны и прочее.



Вторая группа пользователей занимается контролем работы коммунальных служб - коммунальные предприятия "Киевавтодор", "Киевзеленстрой" и районные администрации.



Эти службы будут контролировать уборку мусора, ремонт дорог, уборку территории.



Третья группа пользователей - коммунальное предприятие "Киевдорсервис", которое с помощью интеллектуальной транспортной системы (ITS) сможет определять трафик на дорогах, габариты и номерные знаки автомобилей.



Также предусмотрено использование системы для так называемых "внешних" пользователей - страховых компаний и непосредственно жителей города.



Киевляне могут получать данные по придомовой территории, кроме того, будет внедрен проект для детских садов, в которых родители смогут контролировать, что происходит в группе ребенка в течение дня.

