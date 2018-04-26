Треть российских новостей посвящена Украине - МИП

Третья часть каждого выпуска новостей на территории Российской Федерации посвящена Украине. Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент УНН.



"Мы мониторим постоянно том, как и что освещают российские СМИ, и наш мониторинг показывает, что примерно 1/3 каждого выпуска новостей на территории Российской Федерации, будь то национальные телеканалы или местные - они посвящены Украине. То, что они освещают и как они это делают, в классике жанра называется "язык вражды". То есть сегодня Украину и украинцев показывают как экстремистов, террористов, радикалов, карателей, националистов, и фактически мы понимаем, какая цель этого", - рассказала она.



По словам Джапаровой, Крым - это отдельный регион, где эта пропаганда имеет еще большую нагрузку.

