Германия: гарантии транзита через Украину - необходимое условие для СП-2

Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2). Об этом в четверг, 26 апреля, заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает Интерфакс-Украина.



"Как и сказала канцлер Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ред.), нам нужна ясность и со стороны России, что они будут продолжать использовать украинскую ГТС. Дискуссия по этому поводу, как вы можете представить, продолжается... Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть", - сказал он.



По словам Райхель, Меркель обсуждала этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Нужно подождать, что из этого будет, какую реакцию мы получим от России", - добавил он.



Посол Германии также отметил, что необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Nord Stream - 2.



"Возражения, которые, в частности, есть у Украины, касаются того, что он (газопровод Nord Stream - 2 - ред.) может сделать ненужным транзит через ее территорию. Так что, если мы сможем избежать этих последствий, это может сделать будущее Украины лучше. Это то, к чему мы стремимся. И инвестиции иностранных компаний в украинскую ГТС являются частью этого", - подчеркнул Райхель.



Также посол Германии в Украине выразил уверенность, что США не станут применять санкции к европейским компаниям, которые участвуют в проекте Nord Stream - 2.



"Это было бы очень необычно для друзей и союзников, если бы санкции были введены США против компаний, которые занимаются бизнесом за пределами США и базирующихся в странах-союзниках, например, во Франции и Германии... Я, как и раньше, уверен, что этого не произойдет в конечном счете, и мы придем к решению, которое уважает законные интересы Украины о продлении транзита газа и, возможно, сделает дискуссию более рациональной, чем это было в прошлом", - подытожил он.

