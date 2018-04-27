Обнаружен способ победить невосприимчивый к лечению рак

Ученые Университета Цинциннати в США нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



По словам исследователей, снижение активности специфического мембранного белка — калиевого канала KCa3.1 — в опухолях происходит из-за аденозина — соединения, которое в патологических тканях накапливается в больших количествах. Аденозин является супрессором иммунной системы, однако специалисты доказали, что подавление лимфоцитов происходит опосредованно, через мембранный белок, а не через какой-либо сигнальный путь.



Это препятствует проникновению в новообразование цитотоксических Т-лимфоцитов (Т-киллеров) — клеток, которые уничтожают поврежденные или злокачественные клетки организма.



Ученые полагают, что препарат, который восстанавливает проходимость KCa3.1, поможет, в свою очередь, Т-киллерам попасть в опухоль, несмотря на присутствие аденозина. В сочетании с иммуномодуляторами такая терапия будет эффективной в борьбе с невосприимчивым к лимфоцитам раком.

