S&P повысило рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Укрзализныци" до уровня "ССС+" с "SD" (ограниченный дефолт), сообщается в пресс-релизе агентства.



"Повышение рейтинга отражает тот факт, что "Укрзализныця" завершила реструктуризацию существенной доли долгов и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2021 года оговорки о кросс-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн ($153 млн) перед местным банком", - указанно в документе.



S&P при этом добавляет, что переговоры по неурегулированным обязательствам, которые составляют около 12% долгов предприятия, продолжаются в течение нескольких лет. Агентство ожидает, что правительство Украины будет пытаться всячески избежать любой процедуры банкротства, в то же время длительные переговоры не влияют на операционную деятельность "Укрзализныци", на ее капитальные расходы и способность обслуживать другие непогашенные долги.



S&P также подтвердило рейтинг указанных еврооблигаций "Укрзализныци" на уровне "ССС+".



Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.



Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.



В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.



Кроме того, держатели ценных бумаг несколько раз соглашались на отказ от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией госпредприятием некоторой внутренней задолженности.

