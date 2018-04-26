В Днепре демонтируют остекленные балконы с исторических зданий

В Днепре будут демонтировать остекление балконов и лоджий на фасадах исторических зданий. Такое решение приняли депутаты городского совета Днепра во время сессии в среду, 25 апреля.



Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты поддержали порядок компенсации расходов, связанных с демонтажем остекления. Всего в городе реставрируют 10 таких фасадов.



"Частично с балконов и лоджий на них убрали остекление, которое не включено в техническую документацию и портит внешний вид. Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", – говорится в сообщении.



В горсовете отмечают, что таким образом хотят повлиять и на жителей уже отреставрированных зданий, и на тех, чьи дома только готовят к ремонту.



Теперь депутаты соберут специальную комиссию, которая будет определять размер компенсации выдавать в каждом отдельном случае.

