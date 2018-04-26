Египетских попрошаек будут штрафовать за приставание к туристам

Штраф около $565 теперь грозит торговцам и попрошайкам, пристающим к туристам в Египте, сообщает британская газета Daily Mail.



"Любой египтянин, пристающий к туристам с предложением купить сувениры, оказания услуг или просящий милостыню, теперь может быть оштрафован. В первую очередь речь о территориях возле знаменитых достопримечательностей Египта, таких как Египетский музей и пирамиды", - говорится в сообщении.



Как отмечает газета, с помощью этой меры власти пытаются повысить привлекательность Египта для туристов и повысить доходы от туристической отрасли, что необходимо для поддержания исторических и археологических памятников в стране в хорошем состоянии.



Поток иностранных туристов в Египет значительно снизился после революции 2011 года. Если в 2010 году Египет посетило 15 млн путешественников, то в 2015 году - уже 6,3 млн.

