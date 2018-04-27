Россия не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Украине

Россия не намерена выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, председатель думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий в кулуарах ПАСЕ, передает "112 Украина".



На вопрос украиснкого журналиста, когда Россия будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Украине, Слуцкий ответил: "Никогда".



Российский депутат отметил, что на заседании комитета ПАСЕ он будет отстаивать "позицию конструктивного сотрудничества России и Совета Европы".



В то же время народный депутат Украины от БПП Алексей Гончаренко, который также находится на заседании ПАСЕ, заявил, что на заседании комитета ПАСЕ Слуцкий озвучил, что беспокоит Россию, "а именно: что их нет, что без них выбирают судей ЕСПЧ, без них будут выбирать через год генерального секретаря Совета Европы, это неправильно, и чтобы их вернули без санкций".



"Я подчеркнул, что считаю это возмутительным, и я протестую формально, я требовал внести это в стенограмму, против вообще присутствия господина Слуцкого (на заседании комитета ПАСЕ), потому что это человек, который обвиняется в сексуальных домогательствах в самой России, который получил медаль от оккупационной администрации Крыма, который получил орден Кадырова в Чечне, который находится под санкциями со стороны международного сообщества и был шесть раз упомянут в коррупционном докладе за свои действия. Таким образом, любое его присутствие - это уже оскорбление и является недопустимым для Совета Европы", - подчеркнул Гончаренко.



Он добавил, что сегодня, 26 апреля, никаких решений в ПАСЕ принято не было. Единственное принятое решение - был установлен дедлайн 15 мая для тех национальных делегаций и политических групп, которые еще не подали свои предложения. Отмечается, что следующее заседание комитета ПАСЕ состоится 1 июня.



Напомним, российская делегация отсутствует в составе ПАСЕ, поскольку не подала в Страсбург свой персональный состав в знак протеста против санкций. В то же время российских делегатов приглашают для участия в комитете ПАСЕ, который, в частности, рассматривает возможность снятия санкций с России и ее возвращение к работе в ПАСЕ.

