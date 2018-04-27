Военкоматы заменят на центры комплектования

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал план о создании на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом генерал армии сообщил на своей странице в Facebook.



"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", – сообщил министр.

