Всем военным пересчитали пенсии - Розенко
В Украине завершен перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook в пятницу, 27 апреля. "Пенсионный фонд завершил пересчет всех пенсий военным пенсионерам. Сегодня будет последний транш перевода на отделения банков от ПФ и все 544 тысяч военных пенсионеров получили в течение марта–апреля перерасчет своих пенсий", – написал Розенко.
По словам вице-премьера, в среднем пенсии военным подняли на 1 460 гривен.
"Это не последнее повышение пенсий в Украине в этом году. Продолжение следует", – добавил Розенко.
Источник: Корреспондент
16:44