Всем военным пересчитали пенсии - Розенко

В Украине завершен перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook в пятницу, 27 апреля. "Пенсионный фонд завершил пересчет всех пенсий военным пенсионерам. Сегодня будет последний транш перевода на отделения банков от ПФ и все 544 тысяч военных пенсионеров получили в течение марта–апреля перерасчет своих пенсий", – написал Розенко.

