Принц Уильям и герцогиня Кэтрин выбрали имя сыну

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин дали новорожденному сыну имя Луис Артур Чарльз, сообщает Кенсингтонский дворец.



Мальчика будут именовать Его королевское высочество принц Луис Кембриджский.

Герцогиня Кэтрин родила третьего ребенка 23 апреля. Она и принц Уильям уже воспитывают двоих детей — четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту.



Во время беременности Кэтрин букмекерские конторы принимали ставки на имена. Среди мужских лидировали Альфред и Альберт, среди женских — Элис и Мэри (пол будущего ребенка не разглашался до последнего).

