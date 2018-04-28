Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Instagram сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет в России, информирует УНН.



"На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря...", - написал Беленюк.



По мнению выдающегося спортсмена, в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодыми и сильными, проявить себя.



"Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!", - добавил Жан Беленюк.

