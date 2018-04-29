В Украине местами по-летнему тепло, без осадков

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса, перемещающаяся с юго-востока, ожидается погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 23-28°, на побережье морей 18-20°; в восточных областях и Карпатах ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-2°, днем 17-22° тепла.



В Киеве без осадков. Температура ночью около 10°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была +30 в 2012 году, самая низкая ночью -1,1 в 1915 году.



30 апреля в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, в восточной части местами 6-9° тепла. Днём 23-28°, в горах и на побережье морей 17-22°.



В Киеве малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

