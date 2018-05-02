Сухую и жаркую погоду прогнозируют синоптики в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду в Украине сохранится сухая и теплая воздушная масса, сообщает во вторник Укргидрометцентр. Преимущественно 2 маяв Украине без осадков, лишь в отдельных районах западных областей небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8° тепла; днем 25-30°, на побережье морей и в горных районах 19-24°.



В Киеве -без осадков, температура ночью 12-14°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 мая самая высокая температура днем была 30,0 в 1934г., самая низкая ночью -0,6 в 1962г.



На 3 мая синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 12-17°; днём 25-30°, в горах и на побережье морей 19-24°.



В Киеве 3 мая также ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 15°, днем 27-29°.

