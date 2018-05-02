#победанации

Обидно, что сломанная челюсть народного депутата-пуштуна отодвинула на второй план целый ряд судьбоносных и исторических событий в жизни нации. Почему никто не пишет о прибытии долгожданных американских «Джавелинов», которые обеспечат перелом в украинско-российской войне? Все новости – это сплошное «как он дал в голову Мустафе и улетел в Баку». Как будто нет других проблем в стране. Гройсман из сил выбивается, демонтируя, точнее, ремонтируя (хотя я и не уверен) дороги и борясь с админресурсом на выборах, а по телеку крутят деморализующую сцену избиения Найема. А где поздравления гаранта с победой в АТО?



Президент, как и обещал, в считанные годы завершил Антитеррористическую операцию. Теперь уже нет сводок АТО. Есть ООС. Началось долгожданное освобождение Крыма, Донецка и Луганска от захватчиков, которые, как справедливо отметил главный лидер нации, «загоняют украинских патриотов в подвалы». Вот они там сидят целыми днями, пытаясь поймать на самодельные приемники программы Первого национального телеканала. И тихонько поют гимн.



Чем отличается Антитеррористическая операция от Операции объединенных сил? Об этом четко заявил новый командующий ООС Сергей Наев. Фактически ничем, но теперь это военная операция. Раньше была не военная, а сейчас одна армия. Со дня на день вооруженные силы РФ могут вторгнуться, поэтому АТО больше не действует. Ну как… Действует, поскольку в любой момент может начаться антитеррористическая операция вместе с ООС. Но ООС гораздо круче, поскольку в аббревиатуре два нуля в виде двух букв «ОО». Улавливаете? Какие же вы, б...ть, тупые: началось освобождение, Кремль с минуты на минуту будет разгромлен «Джавелинами».



Мы тут успешно отражаем попытку радикализации сепаратистских настроений перед типичными «савецкими праздниками». Марш «шанувальныкив» дивизии СС «Галичина», который состоялся в культурной столице нации – городе Львове, продемонстрировал: у нас теперь совсем другие ценности! «Эсесовцы» являются истинными ветеранами войны, которые победили фашизм и освободили Украину от сталинской оккупации

Благодаря главкому нации и Гройсману изменения стали неотвратимыми. Единственный минус – неприлично маленький рейтинг президента, который скоро будет вписываться в статистическую погрешность. Однако подобные мелочи, а также пленки Онищенко не помешают нам переизбрать главкома на второй, а позднее и третий президентский срок. Ведь кто-то же должен стоять во главе самой сильной армии континента

А знаете, почему не показали кадры встречи американского вундерваффе высшим командным составом Украины, героями АТО и волонтерами? Чтобы враг не узнал, сколько их и где они будут располагаться. Военная тайна! Теперь мы встали в один ряд с ядерными державами современности. Скоро построим атомную подводную лодку на дизельной тяге, оснастим ее «Джавелинами» и скрыто проберемся в акваторию города Ростова. Вот какие удивительные события происходят в Украине, пока вы все, тупые сволочи, обсуждаете, почему удалось скрыться от правосудия чеченцу, давшему в голову Мустафе. Потому что он, б...ть, улетел! Был рейс Киев–Баку. Были места. Вот и улетел.Мы тут успешно отражаем попытку радикализации сепаратистских настроений перед типичными «савецкими праздниками». Марш «шанувальныкив» дивизии СС «Галичина», который состоялся в культурной столице нации – городе Львове, продемонстрировал: у нас теперь совсем другие ценности! «Эсесовцы» являются истинными ветеранами войны, которые победили фашизм и освободили Украину от сталинской оккупации. Все это произошло не сразу, поскольку надо было утрясти кое-какие нюансы. Прежде всего, должны были умереть все свидетели тех событий, чтобы можно было конструировать силами Института национальной памяти новую, абсолютно верную историю Украины.И нет никакого Дня Победы, поскольку это фейк, придуманный коммунистами для оккупации независимой Украины, которая освободила Германию от гитлеровцев в составе дивизии СС «Галичина»! Да, к сожалению, жалкая горстка пророссийски настроенных сепаратистов продолжает жить в мрачном советском прошлом. Они жарят на Первое мая шашлыки, пьют водку, оскорбляют верховного главнокомандующего и абсолютно не интересуются, в чем радикальная разница между АТО и ООС. Их не волнует вопрос освящения украинского оружия возмездия в виде длинных «Джавелинов». А это, между прочим, большая проблема: томоса пока нет. Вся нация ждет, когда Варфоломей его вышлет, чтобы «Джавелины» были окроплены автокефально. Но нет томоса! Уже и Мустафу чеченцы от...ли возле Бессарабки, а позиция Синода не прояснилась.Самый боеспособный полк МВД, официально внесенный Конгрессом США в список «националистических, антисемитских парамилитарных организаций», уже выдвинулся в Одессу, поскольку там всегда 2 мая неспокойно. Там не верят, что в Доме профсоюзов самосожглись сепаратистски настроенные граждане РФ. Каждый год бдительные спецслужбы нации предупреждают о высокой вероятности террористической активности Кремля в Одессе. Чтобы предотвратить активизацию разветвленных ячеек ФСБ, в «жемчужину на море» массово свозят наиболее идеологически выдержанных и генетически запрограммированных патриотов из Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Эти настоящие украинцы должны продемонстрировать жителям, что европейские ценности, в том числе связанные с процедурой сожжения сепаратистов, обязательны для всех. Одухотворенные лица жителей «франика» должны вдохновить одесситов в борьбе за тотальную украинизацию всего. Четыре года назад Мустафа Найем, тогда еще с несломанной челюстью, поднял нацию на борьбу с визовым тоталитаризмом, а в Одессе и многих других городах нации по-прежнему регулярно поднимает голову сепаратистская гидра.Но благодаря главкому нации и Гройсману изменения стали неотвратимыми. Единственный минус – неприлично маленький рейтинг президента, который скоро будет вписываться в статистическую погрешность. Однако подобные мелочи, а также пленки Онищенко не помешают нам переизбрать главкома на второй, а позднее и третий президентский срок. Ведь кто-то же должен стоять во главе самой сильной армии континента.