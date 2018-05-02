В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. Об этом сообщают во вторник, 2 мая, стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.



Отмечается, что флагман соединения – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).



Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и несколько кораблей поменьше.

