Гройсман еще не определился с форматом участия в парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что еще не определился с форматом участия в очередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 2019 год.



"Меня спросили об этом на встрече с региональными журналистами. Я дал очень четкий ответ: я буду участвовать в следующих парламентских выборах. О формате, я думаю, мы поговорим чуть позже. Но то, что я буду бороться за то, чтобы сделать Украину сильнее, я не сомневаюсь", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возможности объединения с одной из существующих политических сил или его участии в новом политическом проекте.



В то же время премьер подчеркнул, что точно знает, с кем не будет сотрудничать, но пожелал не называть их.



"Я не хочу ни на кого вешать ярлыки, но я точно знаю, с кем мне не по пути. И это моя внутренняя позиция", - добавил В.Гройсман.



Как сообщалось, В.Гройсман заявил о намерении участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду.

