«Арсенал» захотел тренера помоложе и подешевле

Лондонский «Арсенал» ищет перспективного и недорогого тренера, который заменит француза Арсена Венгера. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации источника, руководство клуба не хочет нанимать высокооплачиваемого специалиста, поэтому обратило внимание на молодых тренеров. В список претендентов входит испанец Луис Энрике, однако его зарплата в «Барселоне» составляла около 16,5 миллиона евро в год, что практически в два раза превышает размер зарплаты Венгера.



Помимо Энрике, в шорт-лист «Арсенала» вошли бывшие игроки лондонского клуба Микель Артета и Патрик Виейра, наставник «Монако» Леонарду Жардим, Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», а также Юлиан Нагельсманн из «Хоффенхайма».



Венгер 20 апреля объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. По информации le10sport.com, специалист возглавит «Пари Сен-Жермен».



Под руководством Венгера лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

