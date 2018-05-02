Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" по Opal

Общий суд ЕС отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины" по газопроводу Opal, сообщила пресс-служба компании. "Общий суд ЕС 9 марта 2018 года отклонил по причинам неприемлемости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года.



Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода Opal от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом", - отметили в пресс-службе.



В "Нафтогазе" добавили, что суд также отклонил иск польской PGNiG по Opal. "По этому вопросу есть еще иск Польши к Еврокомиссии - там решения пока нет", - отметили в пресс-службе.

