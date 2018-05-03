Cambridge Analytica объявила о банкротстве

Компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала вокруг использования личных данных пользователей Facebook, объявила о прекращении своей деятельности.



Как сообщается на сайте компании, Cambridge Analytica подала заявление о банкротстве в Великобритании и вскоре подаст аналогичное заявление в США.



В течение последних месяцев Cambridge Analytica стала жертвой многочисленных необоснованных обвинений и, несмотря на усилия по исправлению этого, была оклеветана за свою деятельность, которая не только законна, но и широко признана как стандартный компонент онлайн-рекламы в политической и коммерческой сферах.



В марте 2018 года ряд британских и американских СМИ сообщили, что Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Впоследствии выяснилось, что компания получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.



Компания Facebook признала утечку данных и анонсировала ряд масштабных изменений в соцсети, касающихся конфиденциальности данных пользователей.

