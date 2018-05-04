Xiaomi подала заявку на крупнейшее в мире IPO с 2014 года

Китайская компания Xiaomi, занимающаяся производством смартфонов, подала заявку на первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Объем IPO в заявке не указан, однако предполагается, рассказали собеседники агентства, что Xiaomi планирует привлечь не менее 10 миллиардов долларов.



Если Xiaomi удастся разместить ценные бумаги на такую сумму, отмечает Bloomberg, то рыночная оценка компании составит 100 миллиардов долларов, что позволит ей войти в тройку крупнейших технологических корпораций Китая.



Первичное размещение акций Xiaomi на 10 миллиардов долларов станет самым крупным в мире с 2014 года, когда на биржу вышла китайская компания Alibaba (в ходе IPO на бирже в Нью-Йорке Alibaba привлекла 25 миллиардов долларов).



Xiaomi, отмечает Bloomberg, решила провести IPO после того, как Гонконгская биржа с 30 апреля упростила процедуру первичного размещения акций, чтобы привлечь крупных инвесторов.



Компания Xiaomi была основана в 2010 году. Xiaomi является четвертым после Samsung, Apple и Huawei крупнейшим в мире производителем смартфонов.

