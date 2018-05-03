Парубий: угроза российской агрессии не исчезла

Глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что угроза российской агрессии и имперского духа Российской Федерации, стремится вернуть народы, борющиеся за свою независимость, не прошла. Об этом он заявил во время выступления на заседании Сеймаса Литовской Республики, со ссылкой на пресс-службу ВР не изсчезла УНН.



По его словам, Украина каждый день испытывает на себе эту агрессию: "Судьба нам дала испытание - защищать свою независимость, как наши деды и прадеды".



В этих условиях, подчеркнул Парубий, и Литва, и Польша - остаются нашими крупнейшими и надежными союзниками, поскольку понимают, что украинские воины защищают не только Украины, а все европейское пространство.



"Если не удержится Украина, следующий удар будет нанесен по любой другой стране. Когда мы вместе, между нами нет разногласий, мы обеспечиваем безопасность не только регионального пространства - мы обеспечиваем безопасность и всего европейского континента", - резюмировал Парубий.

