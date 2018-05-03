ЕС потратит до 20 миллиардов евро на оборону

В рамках бюджета на 2021-2027 годы Евросоюз планирует потратить на оборону около 20 млрд евро.



Об этом сообщает Euractiv.



Большая часть денег, 13 млрд евро, перейдет в Европейский фонд обороны, который был создан после Brexit. В частности, Фонд получит 4,1 миллиарда евро на исследования в области обороны.



Также общая сумма включает 6,5 млрд евро на "военную мобильность" - проекта, который облегчает перемещение войск и оборудования.



Ранее только три члена ЕС отказались подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны - Дания и Мальта, а также Великобритания, которая выйдет из ЕС в следующем году.

