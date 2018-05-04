Маккейн призвал отомстить России кибератакой

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал США отомстить России за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года кибератакой. Об этом сообщает газета Defence News.



«Я считаю, что [президент России Владимир] Путин будет прибегать к преступным действиям до тех пор, пока его не заставят пожалеть об этом», — написал он в своей книге «Неуемная волна» (The Restless Wave).



По мнению сенатора, ограничительных мер, которые Вашингтон принял в отношении Путина и его друзей, недостаточно. «Чтобы российский лидер пожалел о своей атаке на один из столпов американской демократии — свободные и честные выборы — Соединенным Штатам необходимо использовать против Кремля его же оружие», — считает он.



В своей работе Маккейн также отмечает, что президент США Дональд Трамп мог бы предпринять более жесткие меры в отношении Москвы, однако не делает этого, предположительно, потому, что «у России есть на него некий компромат».

