Температурный рекорд столетней давности может быть побит в Киеве в пятницу

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и теплая погода, воздушная масса останется в поле повышенного атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр. На территории Украины в пятницу, 4 мая, будет без осадков, ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°, на побережье морей и в Карпатах 20-24° тепла.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 28,9° тепла в 1911 году, самая низкая ночью -0,6° в 1965 году.



В субботу, 5 мая, в западной части Украины местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днём 25-30°, на побережье морей и в Карпатах 20-24°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



3 мая утром температура воды в Черном и Азовском морях была 17-21°; в Днепре возле Киева 17°.



Как сообщалось, в Киеве 3 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1934 году. При этом дневная температура в столице Украины по состоянию на полдень текущего четверга уже превысила 29°С в тени, а синоптики прогнозировали до 30°С.

