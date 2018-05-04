Нардеп Куприй через суд заставил НАБУ начать расследование против Порошенко и его окружения

Внефракционный нардеп, представитель партии "Укроп" Виталий Куприй заявил, что ему удалось "заставить" НАБУ начать расследование против "окружения Порошенко" в судебном порядке.



Материалы по обвинениям в незаконном преследовании Саакашвили и его окружения должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уполномоченным должностным лицом антикоррупционного бюро. Соответствующие документы Куприй опубликовал в Facebook.



"Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили.



Сегодня состоялась очередная промежуточная победа "Общественной прокуратуры", которая один из своих выпусков на телеканале "ZIK" посвятила делу Саакашвили



Как я уже сообщал ранее, ко мне, как правозащитнику и заместителю председателя правоохранительного Комитета ВРУ, лично обратился господин Саакашвили с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному украинскими чиновниками в отношении него и его команды.



Это и лишение его гражданства, и недопуск в Украину, и остановка поезда в Перемышле, и фабрикация дела по свержению конституционного строя с последующим задержанием и домашним арестом, а также позорное выдворение за пределы государства. Вместе с моей командой юристов мы пришли к выводу, что не имеет смысла расследовать эти и другие эпизоды отдельно, поэтому я обратился с заявлением в НАБУ расследовать все как одно дело, заказчиком которого является лично президент Порошенко.



Конечно, подконтрольное корпорации "Рошен" НАБУ отказалось даже регистрировать мое заявление, поэтому я был вынужден в судебном порядке искать справедливость и победил! Ну что, господин пока президент, и за это придется когда-то ответить!", - написал Куприй.

