Венгрия продолжает блокировать саммит Украина - НАТО

Венгрия не изменила свою позицию и продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Об этом сообщила в четверг вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"О проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств [решение] на данный момент еще не принято. К сожалению, венгры блокируют", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина". Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина будет продолжать конструктивный диалог и выразила надежду, что Венгрия изменит свое решение. Вице-премьер также отметила, что украинская сторона проводит переговоры и с другими партнерами - участниками альянса относительно позиции Венгрии.



Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия разблокировала саммит Украина-НАТО, который может состояться 11-12 июля, сразу же после саммита ЕС-Украина (9 июля).



23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к языковой статье украинского закона об образовании. В октябре 2017 года Будапешт наложил вето на созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря. 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле. Порошенко ответил, что не собирается отменять поездку.



В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в конце апреля заявил, что Киев не пойдет на требования Венгрии и не будет менять языковую статью закона об образовании. Украина, по его словам, не готова соглашаться на ультиматумы. При этом дипломат отметил, что украинские власти готовы пойти на компромисс с венгерской общиной Закарпатья, где преподавание в немалом количестве школ ведется на венгерском языке. Боднар также отметил, что правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода закона об образовании до 2023 года.



Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса. Обеспокоенность по данному вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по украинскому закону "Об образовании" и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

