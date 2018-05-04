Первая группа крови повышает риск смерти из-за травм

Как известно, первая группа крови - самая распространенная на планете. Люди с этой группой являются универсальными донорами. Их кровь можно переливать любому другому человеку. Однако существуют и минусы. Японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови почти в три раза чаще погибают от серьезных травм, чем обладатели других групп.



Сотрудники Токийского университета медицины и стоматологии проанализировали истории болезни более 900 человек, попавших в больницу ранениями и травмами. Оказалось, что при тяжелых травмах смертность у пациентов, имеющих первую группу крови, составляла 28%, а у людей с другими группами крови - всего 11%, рассказывает UPI.com.



Исследователи считают, что у обладателей первой группы крови затруднен процесс свертывания крови. Поэтому у пациентов с этой группой чаще бывают длительные кровотечения после полученного ранения. Специалисты отмечают: выявленная связь не является причинно-следственной.

